Mann randaliert in Ferienpark

Wegen eines Streits um Lohnzahlungen hat ein 42 Jahre alter Mann am Dienstagmittag in einem Ferienpark in Herlazhofen randaliert, wie die Polizei berichtet. Der ehemalige Beschäftigte einer Reinigungsfirma geriet wegen Unstimmigkeiten mit seinem früheren Arbeitgeber erst verbal aneinander, bevor er einen 31-jährigen Angestellten ins Gesicht schlug und mit einem Minigolfschläger angriff. Nach einem 21-Jährigen warf er einen Mülleimer und verletzte auch diesen sowie eine 22-Jährige mit Schlägen. Er wurde letztlich zum Polizeirevier verbracht und hat nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu rechnen.