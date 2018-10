Sichtlich alkoholisiert gewesen ist ein 39-jähriger Fahrradfahrer, der einer Streifenwagenbesatzung am Samstagabend gegen 21 Uhr aufgrund seiner unsicheren Fahrweise in der Memminger Straße in Leutkirch aufgefallen war. Die Beamten veranlassten nach eigenen Angaben nach einem positiven Atemalkoholtest, der mehr als 3,0 Promille ergab, die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt.