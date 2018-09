Ein 50-jähriger VW-Fahrer hat beim Ausparken am Donnerstag gegen 13 Uhr auf einem Parkplatz in der Ottmannshofer Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizeibericht entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte durch die Beamten in Erfahrung gebracht werden, dass der 50-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss er sich nun verantworten.