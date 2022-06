Mann muss nach Kontrolle in Haft

In einer Justizvollzugsanstalt ist am Mittwoch für einen 42-Jährigen eine Verkehrskontrolle des Verkehrsdienstes Kißlegg geendet.

Die Beamten stoppten den Fahrer eines Zustellfahrzeugs laut Bericht gegen 10 Uhr auf der A 96 und stellten deutlichen Alkoholgeruch bei ihm fest. Weil ein Test einen Wert von deutlich über einem Promille ergab, musste der Mann im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Führerschein gefälscht war und gegen ihn zwei Vollstreckungshaftbefehle bestanden.

Die Beamten brachten den Mann in der Folge in eine Haftanstalt und zeigten ihn unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Trunkenheit im Straßenverkehr an.