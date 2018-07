Mann hat mehr als drei Promille

Die Leutkircher Polizei hat am Montagnachmittag einen 27-Jähriger in Gewahrsam genommen. Gegen 16.30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei einen auf der Sudetenstraße liegenden offensichtlich betrunkenen Mann. Der Volltrunkene stand kurz darauf auf und wankte in Richtung Brandenburger Straße weiter. Er konnte schließlich im Bereich einer Tankstelle von den Polizisten angetroffen werden. Ein Alcotest ergab einen Wert von mehr drei Promille. Der Mann wurde zur Ausnüchterung auf die Wache mitgenommen. (sr)