Kopfverletzungen hat ein 62-jähriger Mann am Donnerstag gegen 13 Uhr bei einem Arbeitsunfall erlitten. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann mit einem Handhubwagen vier Fensterrahmen aus Metall wegziehen wollen. Dabei kippten die Fensterelemente, die jeweils ein Gewicht von rund 80 Kilogramm haben, aus bislang unbekannten Gründen um und trafen den 62-Jährigen am Kopf. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.