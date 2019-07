Ein etwa 70 bis 80 Jahre alter Mann ist am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr in der Memminger Straße in Leutkirch durch exhibitionistische Handlungen aufgefallen. Das teilt die Polizei mit.

Der Tatverdächtige wird mit einer Größe von etwa 175 Zentimetern und als schlank beschrieben. Er hat graues, schütteres Haar und trug eine graue Hose und ein beigefarbenes Hemd.