Mann attackiert und würgt Partnerin: Haftbefehl

Nach einem Angriff auf seine Lebensgefährtin sitzt ein 40 Jahre alter Mann aus Leutkirch in Haft. Der Mann hatte seine 41 Jahre alte Partnerin am Sonntag bei einem Streit zunächst beleidigt, bedroht und gegen eine Wand gedrückt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.

Am vergangenen Sonntagabend gegen 19.30 Uhr kam es demnach in einem Teilort von Leutkirch zu einer Streitigkeit zwischen der 41-Jährigen und ihrem 40-jährigen Lebensgefährten. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde die Frau von ihrem stark alkoholisierten Lebensgefährten zunächst beleidigt, bedroht und gegen eine Wand im bislang gemeinsam bewohnten Wohnhaus gedrückt, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft.

Flucht zu den Nachbarn

Anschließend habe der Tatverdächtige seine Lebensgefährtin in ein Zimmer gezerrt, brachte sie zu Boden und begann sie derart kräftig im Bereich des Kehlkopfs zu würgen, dass die Frau zuletzt keine Luft mehr bekam. Erst als ein Familienmitglied das Zimmer betrat, ließ der 40-Jährige von seiner Lebensgefährtin ab, sodass sie zu Nachbarn flüchten konnte.

Nach der Tat flüchtete der Mann zunächst zu Fuß und anschließend mit seinem Pkw. Erst nach Mitternacht konnte der an mehreren Stellen beschädigte Pkw von Polizeibeamten wieder an der Wohnanschrift des Tatverdächtigen festgestellt werden.

Frau und Kinder an sicheren Ort gebracht

Im Rahmen einer angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte der erheblich alkoholisierte Mann im Wohnhaus angetroffen werden, woraufhin eine Blutentnahme zur Feststellung seiner Alkoholisierung durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Die 41-jährige Frau konnte zusammen mit ihren drei Kindern an einem sicheren Ort unterbracht werden.

Um in solchen Situationen den betroffenen Frauen zu helfen, suche die Polizei im gemeinsamen Gespräch nach Lösungen, erklärt eine Polizeisprecherin auf SZ-Anfrage. Zuerst werde geschaut, ob die Frau eventuell bei Verwandten, Freunden oder in einem Hotel sicher untergebracht werden kann. Die Frauenhäuser seien in der Regel zwar leider relativ voll, aber wenn es keine andere sichere Lösung gibt, wird auch mit diesen, entweder durch die Polizei oder durch entsprechende Freiwillige Helfer, Kontakt aufgenommen, um einen Platz zu organisieren.

Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung

Beim dem Fall in einem Leutkircher Teilort wurde der 40-jährige Mann am Montagnachmittag vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ der zuständige Haftrichter am Dienstag Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen versuchter Nötigung und gefährlicher Körperverletzung.

Daneben ermittelt die Polizei gegen ihn wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen des Verdachts der Unfallflucht. Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann nach der Auseinandersetzung mit seinem Pkw geflüchtet und dabei mit anderen Fahrzeugen oder Gegenständen kollidiert ist.

Geschädigte gesucht

Personen, denen insbesondere im Bereich von Leutkirch und Umgebung entsprechende Schäden an ihren Fahrzeugen oder sonstigen Objekten aufgefallen sind, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Leutkirch unter 07561 / 84880 zu wenden.