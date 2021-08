Manfred Steigmiller ist seit 40 Jahren im Stromnetz zu Hause

Netzmeister Manfred Steigmiller aus Leutkirch-Unterzeil feiert im August ein rundes Dienstjubiläum beim Unternehmen Netze BW. Seit 40 Jahren kümmert er sich nun schon darum, dass die Stromversorgung in der Region Oberschwaben sicher ist, teilt Netze BW mit.

Am 17. August 1981 begann die berufliche Karriere von Manfred Steigmiller bei der Energieversorgung Schwaben (EVS), einem der Vorgängerunternehmen der EnBW und Netze BW. Bei der Wahl zwischen zwei Ausbildungsplätzen habe er sich für die EVS entschieden und dies keinen Tag bereut. Mit seiner Begeisterung für das Unternehmen und den Berufszweig habe er sogar seine Söhne angesteckt, die inzwischen ebenfalls bei der Netze BW arbeiten.

Anfang der 2000er-Jahre kümmerte sich Steigmiller um den Betrieb und die Instandhaltung von mehr als 5000 Trafostationen in der Region Oberschwaben-Allgäu. Mit 46 Jahren wagte er sich dann noch einmal auf die Schulbank und ließ sich über das Aus- und Weiterbildungsprogramm des Konzerns zum Netzmeister ausbilden. Heute arbeitet Steigmiller als Baukoordinator am Standort Bodnegg und baut Nieder- und Mittelspannungsnetze im Illertal entlang der bayerischen Grenze.

Von Anfang an setzte sich Manfred Steigmiller sowohl im Betriebsrat als auch in der Gewerkschaft für seine Kolleginnen und Kollegen ein. Auch bei ver.di hat er dieses Jahr sein 40-jähriges Jubiläum. In seiner Freizeit gilt Manfred Steigmillers ganze Liebe den Bergen – im Sommer beim Wandern, im Winter beim Skifahren. Als ausgebildeter Skilehrer gab er für die Skifreunde Bodnegg ehrenamtlich Skikurse.