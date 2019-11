Manfred Lütz am Dienstag bei Talk im Bock

Der Psychiater, Klinikleiter, Theologe, Bestseller-Autor und Papstberater Manfred Lütz ist am Dienstag, 19. November 2019 um 19.30 Uhr Gast von Moderator Joachim Rogosch beim Talk im Bock in der Festhalle Leutkirch.

Lütz wisse, „wie Sie unvermeidlich glücklich werden“, er kämpfe für Lebenslust „wider die Diät-Sadisten“, er kritistere die katholische Kirche“ und verteidige sie zugleich, heißt es in einer Ankündigung. Er sei aber auch Vatikan-Berater und als Kabarettist unterwegs. Der 1954 geborene Rheinländer hat Medizin, Philosophie und katholische Theologie studiert. Er ist Chefarzt des Alexianer-Krankenhauses in Köln. Ehrenamtlich ist er unter anderem aktiv für die integrative Jugendgruppe „Brücke-Krücke. Für den Vatikan arbeite er in mehreren Beratungsgremien.

Was ist das für ein Mensch, der die Welt ganz offensichtlich anders sieht als andere? Der in heiterer Gelassenheit stets das Seine nur getreu vertritt und Gegenmeinungen sportlich nimmt? Der die Menschen ernst nimmt und trotzdem nicht verzweifelt? Joachim Rogosch wird es im Gespräch mit Manfred Lütz herauszufinden versuchen. Die Musik kommt von „Just Friends“, der Eintritt ist frei.