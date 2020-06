Malwettbewerb zum Leutkircher Kinderfest 2020

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation musste das diesjährige Kinderfest abgesagt werden. Aus diesem Grund hat der Kinderfestausschuss sich einen Malwettbewerb überlegt und möchte von den Schülern der Klassen 1 bis 6 wissen, was ihnen am Kinderfest am besten gefällt und auf was ihr euch im kommenden Jahr besonders freut. Der Kreativität seien dabei laut Ankündigung keine Grenzen gesetzt. Teilnahmeschluss ist am Freitag, 26. Juni.

Aus jeder Klassenstufe werden drei Gewinnerbilder ausgewählt. Die Bilder auf Platz 1 werden im Juli in der „Schwäbischen Zeitung“ abgedruckt. Zudem bekommen die Erstplatzierten von der Spielerei Escape Room Leutkirch einen Familiengutschein (maximal 6 Personen) für den neu gestalteten Raum mit dem Motto „Rettet das Kinderfest“. Für die Plätze 2 und 3 aus jeder Klassenstufe gibt es Gutscheine für einen der Spielzeugläden in Leutkirch.

Die Bilder müssen ein Kinderfestmotiv enthalten und im A4-Format sein, egal ob Hochformat oder Querformat. Auf der Rückseite der Bilder Name, Adresse und Schule mit Klassenstufe vermerken. Die Bilder können in einem A4-Umschlag oder Klarsichtfolie mit dem Vermerk „Malwettbewerb Kinderfest 2020“ im Briefkasten der Stadt eingeworfen oder unter Einhaltung der Hygienevorschriften im Gebäude „Gänsbühl“, Ebene 2, Zimmer 12, abgegeben werden.