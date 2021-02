Malpakete für Lockdown-Zeit

Weil der Lockdown ein weiteres Mal verlängert worden ist und die Schulen weiterhin geschlossen bleiben, hat der Verein „Magita Kinderhilfe“ 40 Malpakete bei der Keramikwerkstatt Paint Your Style“ erworben und an Leutkircher Kinder verteilt. Das teilt die Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach mit. Ein Paket umfasst einen Keramikrohling, zum Beispiel eine Tasse oder eine Müslischale, dazu Pinsel und Farben. Die bemalten Stücke werden anschließend von „Paint Your Style“ gebrannt.

„Das ist zumindest eine Sache, die wir tun können, um Kindern im Lockdown etwas Abwechslung und Aufmunterung zu bieten“, sagt Gisela Tappe, Vorsitzende von Magita. Verteilt würden die Malpakete an Kinder aus Familien, die sich so etwas sonst sehr wahrscheinlich nicht leisten könnten. „Die Situation für alle Haushalte mit Kindern ist gerade nicht leicht“, weiß Tappe. Kämen dann aber noch finanzielle Sorgen hinzu, könne dies eine Familie über Gebühr belasten.

Finanziert wird das Projekt über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“. „Paint Your Style“ unterstützt die Aktion zusätzlich, indem es für diesen gemeinnützigen Zweck einen Rabatt gewährt.