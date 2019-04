Maibäume ragen wieder in den Himmel

Traditionell werden am 1. Mai oder bereits am Abend davor vielerorts die Bäumbäume aufgestellt. Anbei wo und wann diese von Vereinen oder anderen Organisationen aufgestellt werden:

Aichstetten: Die Feuerwehr Aichstetten lädt am Mittwoch, 1. Mai zum Maibaumstellen auf den Dorfplatz ein. Beginn ist um 10 Uhr mit musikalischer Unterhaltung und Frühschoppen durch die Musikkapelle Aichstetten. Im Rahmen des Feiertages hat das Heimatmuseum des Heimat- und Trachtenvereins im Haus der Vereine von 11 bis 15 Uhr geöffnet mit Vorträgen um 11.30 Uhr und 14 Uhr. Die Fahrzeuge und Ausrüstung der Feuerwehr wird ab 13 Uhr präsentiert.

Arnach: Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Arnach laden am Dienstag, 30. April zum 23. Maibaumstellen ein, der von vielen fleißigen Mitgliedern aufgestellt wird. Beginn ist um 19 Uhr. Begleitet wird das Maibaumstellen musikalisch von der Musikkapelle Arnach. Zum anschließenden gemütlichen Hock in den Mai bewirten die Kameraden der Feuerwehr mit Gegrilltem und Getränken.

Beuren: Die Kulturgemeinde Beuren lädt am Dienstag, 30. April, um 18 Uhr zum Maibaumstellen. Für den musikalischen Rahmen sorgt eine kleine Abordnung der Musikkapelle Beuren.

Gospoldshofen: Die Feuerwehr stellt am 30. April um 19.30 Uhr am Feuerwehrhaus den Maibaum auf.

Haidgau: Die Feuerwehr stellt am 30. April um 18.30 Uhr am Dorfplatz den Maibaum auf. Im Anschluss gibt es eine Hockete in oder vor der Festhalle, bei der für Verpflegung gesorgt ist.

Haselburg: Im Gasthaus Rössle in Haselburg wird am Mittwoch, 1. Mai, ab 11 Uhr der Maibaum mit Weißwurst-Frühstück und zünftiger Musik gestellt. Außerdem gibt es zum ersten Mal in diesem Jahr wieder frische Landgockel vom Grill.

Heggelbach/Tautenhofen: Die katholische Landjugend Heggelbach/Tautenhofen stellt am Dienstag, 30. April, um 19 Uhr am Kultur- und Gemeindetreff in Tautenhofen den Maibaum auf. Für die Bewirtung sowie für die musikalische Unterhaltung mit der Band Blechexpress ist gesorgt.

Herlazhofen: Die Feuerwehr Herlazhofen stellt am Dienstag, 30. April, um 18.30Uhr am Dorfplatz in Herlazhofen den Maibaum. Anschließend sind alle eingeladen zur Hockete ins Feuerwehrhaus.

Hofs: Der Maibaum der Gemeinde Hofs wird am Dienstag, 30. April, ab 19.45 Uhr aufgestellt. Es gibt eine Aufführung des Kindergarten Hofs. Für den musikalischen Rahmen sorgt die Musikkapelle Hofs. Anschließend gibt es in Kämmerles Maschinenhalle eine gemütliche Hockete, ebenfalls mit der Musikkapelle Hofs.

Leutkirch: Zum zweiten Mal findet im Seniorenheim der Zieglerischen am Ringweg ein Maibaumstellen statt. Beginn ist um 15.30 Uhr im Innehof. Für den musikalischen Rahmen sorgen die Leutkircher Alphornbläser.

Oberschwarzach: Am 1. Mai findet das traditionelle Maifest in Oberschwarzach statt. Es beginnt um 11 Uhr mit dem Frühschoppen mit den „Hüttenfezern“. Ab 14 Uhr findet die Maibaumolympiade statt, an der jeder teilnehmen darf. Eine Mannschaft besteht aus drei Personen. Veranstalter ist der Verein Hobbyzieher.

Rohrdorf: Die Landjugend Rohrdorf lädt am Maifeiertag (Mittwoch, 1. Mai) um 10 Uhr zum Maibaumstellen am Rathausplatz ein. Die Musikkapelle Rohrdorf sorgt für die musikalische Unterhaltung. Für eine reichhaltige Bewirtung mit einem Mittagstisch, Getränken, Kaffee und Kuchen sorgen Mitglieder der Landjugend.

Seibranz: Die Motorradfreunde Seibranz stellen am 30. April,um 19 Uhr in Seibranz den Maibaum auf. Die anschließende Hockete mit Bewirtung im eigens dafür aufgestellten und beheiztem Zelt wird musikalisch vom Musikverein Seibranz begleitet. Weiter geht es am Maifeiertag um 10.30 Uhr mit einen zünftigen Frühschoppen samt Mittagstisch und späterem Kaffeetrinken und Kuchenessen.

Unterschwarzach: Der Maibaum wird am 30. April um 19 Uhr vom Musikverein Unterschwarzach aufgestellt. Anschließend ist Hockete im Gasthaus Hirsch.

Wuchzenhofen: Die Freiwillige Feuerwehr Wuchzenhofen stellt am Dienstag, 30. April, um 19 Uhr auf dem Kirchplatz den Maibaum auf. Im Anschluss daran findet die Wuchzenhofener Walpurgisnacht statt. Für die Bewirtung sowie einen Barbetrieb in der Feuerwehrgarage ist gesorgt. Den musikalischen Rahmen übernimmt die Musikkapelle Wuchzenhofen.

Ziegelbach: Die Landjugend lädt zum Maibaumfest am Dorfstadel am 30. April ab 18 Uhr ein. Die Hockete ist vor oder im Dorfstadel. Für Verpflegung ist gesorgt.