Mahnwache für den Frieden geplant

Ein Zeichen für den Frieden soll am Samstag, 5. März, in Leutkirch gesetzt werden. „Die unfassbaren Geschehnisse in der Ukraine machen bedrückt und hilflos. Deshalb wollen wir uns dem Vorbild der zahlreichen weltweiten Kundgebungen und Friedensdemonstrationen der letzten Tage anschließen“, erklären die Initiatoren.

Sie laden ein, am Samstag um 11 Uhr gemeinsam im Bereich Kornhausplatz und Gänsbühl eine Mahnwache zu halten. „Anschließend möchten wir eine Friedenskette bilden - lassen sie uns ein starkes Bild in die Region senden und zeigen, dass wir da sind und Verantwortung übernehmen wollen in diesen schweren Zeiten“, so die Initiatoren.

An der Mahnwache werden laut den Veranstaltern auch Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle und die Landtagsabgeordnete Petra Krebs (Grüne) teilnehmen.