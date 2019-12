Magita-Team verkauft Selbstgemachtes für den guten Zweck

Im Rahmen eines kleinen Adventsbasars sind am Samstag, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr, beim Verein Magita in der Bachstraße in Leutkirch zahlreiche selbstgemachte Dinge, angefangen von warmen Socken über bunte Schals, hübschen Tischläufern bis hin zu Vogelfuttertassen zum Verkauf gekommen.

Hergestellt wurden die Artikel von Mitgliedern des Vereins, die regelmäßig, dienstags, um 18 Uhr im „Sonnentreff“ zusammenkommen, um gemeinsam zu basteln. Gleichzeitig und ganz zur Freude der Kinder schaute der Nikolaus vorbei, der großzügig Mandarinen und Weihnachtstüten verteilte. Während des Verkaufs gab es Kaffee, Punsch und Gebäck.

Mit dem Erlös schafft sich der Verein Schuhgutscheine an, die hilfsbedürftigen Familien mit einem Berechtigungsschein zu Gute kommen.