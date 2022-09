Männer sind Zielgruppe im neuen VHS-Semester

Mit einem umfangreichen Programm startet die Volkshochschule (VHS) Leutkirch in das Semester für die zweite Jahreshälfte 2022. Einen besonderen Schwerpunkt setzt die Bildungs- und Kultureinrichtung dabei in Kreativkursen und Zielgruppenangeboten speziell für Männer, heißt es in einer Ankündigung.

Es sind bisher vor allem Frauen, die in Veranstaltungen der Volkshochschule anzutreffen sind, genauer gesagt, sind es über 70 Prozent, heißt es in dem Bericht der VHS. Um dem Grundsatz „VHS für alle“ gerecht(er) zu werden, finden sich im neuen Semesterprogramm vermehrt Angebote, die sich speziell an Männer richten: Vom Männer-Fitnesskurs, Männer-Yogakurs über ein Arzt-Patientenforum zum Thema Wechseljahre des Mannes, einen Vortragsabend „So isst MANN gesund“, bis hin zu einem Männer-Kunst-Workshop, Bier-Seminaren und einem Bierbrau-Kurs oder Exkursionen mit Erlebnischarakter zu Mobilität und Technik. Viele der Kursangebote und Workshops im neuen Semesterprogramm sind zudem auch sehr gut für Familien, oder generell für Begegnung zwischen den Generationen geeignet. Vielfältige Bewegungs-, Entspannungs- und Fitnessangebote, Sprachkurse, Kurse aus der Sparte Arbeit und Beruf und Veranstaltungen der beiden Außenstellen Aichstetten und Aitrach runden das neue Semesterprogramm ab.

Zu den beiden VHS-Kernthemen Bildung und Begegnung kommt als dritte große Aufgabe die Kultur hinzu. Für die anstehende Spielzeit 2022/2023 hat das Team der VHS je vier Veranstaltungen der Sparten Klassik, Theater und Kleinkunst geplant. Auftakt der Kulturreihen macht am Samstag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr in der Festhalle das Philharmonische Bläsersextett Jena, zu dessen Mitglied der Leutkircher und Wahl-Jenaer Manfred Baumgärtner (Fagott) gehört. Eine Woche später, am Samstag, 15. Oktober, gastiert die bayerische Vollblutdarstellerin Franziska Wanninger auf der Kleinkunstbühne im Bocksaal. Mit ihrem aktuellen Soloprogramm „Für mich soll‘s rote Rosen hageln“ bietet sie eine launige Hommage an die Leichtigkeit, berichtet die VHS. Vorhang auf fürs Theater heißt es am Sonntag, 6. November, um 18 Uhr in der Festhalle mit der Württembergischen Landesbühne Esslingen. Auf dem Programm steht dann „Ein ganzes Leben“ nach dem Roman von Robert Seethaler. Das komplette Kulturprogramm gibt es als informative Übersicht in einem extra Kulturflyer. Karten gibt es in der Touristinfo oder über das Online-Kartenportal www.reservix.de.