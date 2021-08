Rettungsdienst und Polizei sind am Mittwoch gegen 11 Uhr ausgerückt, nachdem auf dem Radweg zwischen Hinznang und Friesenhofen ein elf Jahre altes Mädchen mit dem Rad gestürzt ist und sich dabei verletzt hat. Zu hohe Geschwindigkeit dürfte der Grund dafür gewesen sein, dass das Kind die Kontrolle über das Zweirad verlor und fiel. Der Rettungswagen brachte sie laut Polizei wegen der leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An ihrem Rad entstand lediglich geringer Schaden.