Männer treten auf 28-Jährigen ein

Zwei Unbekannte haben am Sonntag gegen 2.30 Uhr einen 28-Jährigen in der Memminger Straße verprügelt. Wie die Polizei mitteilt, stießen sie ihn zu Boden und traten auf ihn ein. Die beiden Unbekannten, die vermutlich aufgrund eines herannahenden Autos von ihrem Opfer abließen, sind laut Polizeiangaben etwa 1,80 Meter groß, haben einen dunklen Teint und sprachen Englisch. Zeugen, insbesondere der unbekannte Autofahrer, die sachdienliche Angaben zum Tathergang oder zu den Unbekannten geben können, wenden sich an die Polizei in Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880.