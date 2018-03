Mädchen stürzt mit Tretroller

Ein zwölfjähriges Mädchen ist bei einem Unfall am Mittwoch gegen 17.40 Uhr auf dem Parkplatz zwischen Seelhaushalle und Schule leicht verletzt worden, teilt die Polizei mit. Die Schülerin war mit ihrem Tretroller auf dem Parkplatz vom Seelhausweg kommend in Richtung Sporthallen-Haupteingang gefahren, als nach ihren Angaben ein Auto rückwärts aus einer Parklücke ausparkte. Sie musste deshalb mit ihrem Roller stark abbremsen, verlor das Gleichgewicht und stürzte. Der Fahrer oder die Fahrerin des Kleinwagens fuhr danach weiter. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 in Verbindung zu setzen.