Mädchen sollen gestärkt werden

Pädagogische und psychologische Fachkräfte in St. Anna haben sich ein Programm überlegt, mit dem sie gezielt die Mädchen in ihrer Selbstwahrnehmung und ihrem Selbstvertrauen stärken möchten. „4girls – Projekt zur Ich-Stärkung“: So lautet das Projekt, das von „Demokratie leben!“ unterstützt wird. Denn nur, wer innerlich stark ist, kann auch einmal „Nein“ sagen und sich Vereinnahmungsversuchen erwehren, heißt es in der Pressemitteilung der Stiftung.

Kinder, die in die Schule der Stiftung von St. Anna gehen, haben meist ein großes Päckchen mit sich zu tragen. Durchlaufen sie dann die Pubertät, kommen noch die üblichen Sorgen und Nöte Jugendlicher dazu. Besonders die Mädchen in der Jugendhilfe seien gefährdet, sich in ihrer Entwicklung an falschen und ungeeigneten Vorbildern zu orientieren.

Die Folge können problematische Einstellungen in den Bereichen Beziehung und Sexualität, Ernährung und Gesundheit oder Lernen und Entwicklung von beruflichen Perspektiven sein. Doch auch Fragen zu Themen wie extremer Medienkonsum, Gewalt und Mobbing beschäftigen die Mädchen zunehmend.

So traf sich die Gruppe beispielsweise zu einem Mosaik-Workshop, einem Tanz-Workshop und besuchte einen Kletterpark. Ein weiterer Projektbaustein stand ganz im Zeichen der Kosmetik. Hierbei ging es darum, der eigenen Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen. Vom selbst gemachten Make-up über Haarkreide bis hin zu Tattoo-Stiften reichte der Werkzeugkoffer, mit dem äußerst konzentriert gearbeitet wurde, so der Pressebericht.

Das Fazit der begleitenden Psychologin Nadja Kristen lautet: „Wir sind überzeugt, dass unsere Mädchen mit Hilfe von diesem Projekt in einer besonderen Atmosphäre von Sicherheit, Vertrauen und Zuversicht und durch unsere Präsenz, die nötige Wertschätzung und Orientierung bekommen und auch dadurch in der Entwicklung von einem gesundem Selbstwert gestärkt werden.“