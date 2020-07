Lustvolles Baden in gleißendem Sommerlicht

Nachdem zwei Ausstellungen coronabedingt abgesagt werden mussten, nimmt der städtische Galeriekreis seine Arbeit wieder auf. In der Sommerausstellung zeigt die Galerie im Kornhaus ab Samstag, 11. Juli, unter dem Titel „Hundstage“ sommerliche Bilder von Maria Lie-Steiner (München). Statt einer Vernissage wird die Künstlerin am Freitag, 10. Juli, von 16 bis 18 Uhr in der Ausstellung anwesend sein. Laut Pressemitteilung besteht die Möglichkeit, mit Lie-Steiner ins Gespräch zu kommen, um mehr über ihre Malerei zu erfahren.

Badende, an Bächen, Seen oder im Meer, gemalt in expressiv flächigem Duktus in unerwarteten Farben und eindringlichen Lichtern: Den Bildern von Maria Lie-Steiner wohnt etwas Leichtes und Luftiges inne, wie es in der Ankündigung weiter heißt. Sie wecken kindliche Erinnerungen an lange Sommertage, die heißesten Tage des Jahres, draußen in der Natur. Stets verströmen die Badenden das, was das Baden zu einer elementaren Lust werden lässt: kindliche Freude und Unbeschwertheit. Auch tummeln sich badende Hunde, dem Ausstellungstitel „Hundstage“ entsprechend, an den Gewässern. Geschildert werden die Vierbeiner als dem Menschen ähnlich im Verhalten und ihrem Verhältnis zu dem Element, das Freude, Wohlgefühl und Geborgenheit stiftet.

Die Ausstellung kann vom 11. Juli bis 22. August in der Galerie im Kornhaus zu folgenden Zeiten besucht werden: Montag, 9 bis 18 Uhr; Mittwoch, 14 bis 18 Uhr; Donnerstag, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 19 Uhr; Freitag, 14 bis 18 Uhr; Samstag, 10 bis 12 Uhr.

Im gesamten Gebäude der Ausstellung bestehen Maskenplicht, die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Auch soll die Besucherzahl von 20 Personen gleichzeitig nicht überschritten werden.