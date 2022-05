Luis Jaax schafft es auf Platz drei im Enduro-Sport

Im Sauerland sind bei laut Mitteilung besten Bedingungen die deutschen Meisterschaften im Mountainbike-Enduro ausgetragen worden. Hierzu versammelte sich die deutsche Mountainbike-Elite zum großen Kräftemessen auf den Trails rund um den Bike Park Willingen. Die sechs Bergabfahrten wurden innerhalb einer Strecke von 1300 Höhenmetern, die auf 34 Kilometern verteilt waren, ausgefahren. Luis Jaax von der TSG Leutkirch fuhr auf Rang drei.

Für die Leutkircher Sportler Maximilian Krauss und Luis Jaax vom Team Rose-Bikes Racing war die deutsche Meisterschaft der Auftakt in die Saison in der von ihnen bevorzugten Disziplin. Mit ihren Leistungen knüpften die beiden TSG-Fahrer laut Mitteilung an die vorangegangene Saison mit Topergebnissen in der Klasse U19 an: Maximilian Kraus verpasste nach einem verletzungsbedingten Trainingsrückstand knapp eine Top-Ten-Platzierung. Luis Jaax hatte sich für diese Saison einen Platz ganz weit oben auf dem Podest vorgenommen. Bis zum letzten Stage lag er auf Kurs. Allerdings ging er dann den letzten Abschnitt zu vorsichtig an und verpasste mit einem Rückstand von weniger als zwei Zehntelsekunden eine noch bessere Platzierung und musste sich mit dem dritten Platz zufriedengeben.

Zum Abschlusses des Bike Festivals Willingen erhielten beide TSG-Junioren noch persönlich die Bestätigung des Radsportpräsidenten für ihren ersten Einsatz im Nationaltrikot beim Downhill-Worldcup in Lenzerheide. Im Rahmen dieses Festivals fand auch das erste Rennen zum internationalen IXS-Downhillcup statt. Hier startete die 14-jährige Leutkircherin Maxima Jaax zum ersten Mal in der Erwachsenen-Klasse der Open Women. Maxima Jaax, die für YT-Industries fährt, stellte ihr Talent erneut unter Beweis stellen und landete jeweils auf Platz eins.