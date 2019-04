Luis Hutter ist neuer Vorsitzender

Luis Hutter ist der neue Vorsitzende des Fördervereins der Stadtkapelle Leutkirch. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Demnach haben die Mitglieder bei der Hauptversammlung außerdem Christian Nuber zu seinem Stellvertreter gewählt.

Bereits im Vorfeld sei bekannt gewesen, dass die bisherigen Vorsitzenden Wolfgang Nägele und Simon Weiß aus privaten Gründen ihre Ämter nach sechs beziehungsweise neun Jahren abgeben werden. In ihrer Antrittsrede betonten Luis Hutter und Christian Nuber ihre Freude über die Wahl und kündigten an, ihre Aufgaben, ähnlich ihren Vorgängern, in Teamarbeit gestalten zu wollen. Ihre Amtszeit ist für die nächsten drei Jahre vorgesehen.

Auch auf anderen Positionen im Vorstand standen Neubesetzungen an. Die Wahlen verliefen schnell und einstimmig. Sandra Bodenmüller ist zum Kassier gewählt worden, ihr Bruder Lukas Bodenmüller ist ihr Stellvertreter. Schriftführerin wurde Christine Seidel, ihre Stellvertreterin ist Fiona Höß. Neuer Jugendvorsitzender wurde Julian Waizenegger, und als Beisitzer wurden Julian Erb, Joachim Mehr und Felix Burr gewählt.

Der scheidende Vorsitzende Wolfgang Nägele und Dirigent Wolfgang Halder blickten zu Beginn der Hauptversammlung auf das vergangene Jahr zurück. Sie berichteten von den erfolgreichen Konzerten, die die knapp 60 Musiker bestritten. Ebenso gab es zahlreiche andere Auftritte.