Luftballonwettbewerb beim Kinderfest 2022

Der Luftballonwettbewerb beim Leutkircher Kinderfest 2022 ist abgeschlossen und die Gewinner stehen fest. Der weiteste Ballon ist 259 Kilometer weit bis nach „Pullman City“ in Bayern geflogen.

Über 60 Antwortkarten sind bei der Stadt Leutkirch eingegangen. Den fünften Platz belegte Charlotte Schramm aus Leutkirch. Ihr Luftballon fand als Ziel den Starnberger See und legte damit 94 Kilometer zurück. Der Ballon auf dem vierten Platz flog 120 Kilometer nach München und gehörte Leonie Krämer aus Leutkirch. Die Drittplatzierte Rosalie Dodek aus Bad Wurzach freute sich über ihren Luftballon, der sich 126 Kilometer in die Schweiz nach Sesvenna hat treiben lassen.

Platz zwei ging an Helena Weilandt aus Leutkirch. Ihr Luftballon ist 228 Kilometer bis nach Schambach in Bayern geflogen. Doch der Spitzenreiter des diesjährigen Wettbewerbs war der Luftballon von Maria-Elisabetta Gessler aus Leutkirch. Stolze 259 Kilometer legte ihr Ballon bis nach „Pullman City“ in Bayern zurück. Alle jungen Gewinner haben ihre Preise bereits erhalten.