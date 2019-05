Lob für Einzelkämpfer und Mannschaften

Die Geehrten

TSG Leutkirch 1847, Abteilung Radsport: Lea Waldhoff (Leutkirch), 3. Platz Deutsche Meisterschaft Straße, Antonia Hoffmann (Aitrach), 3. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Straße, Lars Ulrich (Bad Waldsee), Aufstieg in Klasse B; Dartfreunde Leutkirch: Royal Dart Verband Allgäu, Jugend Verbandsmeister 2018: 2. Platz Jugend Bayrischer Dart-Meisterschaft und 3. Platz Jugend Deutscher Dart Meisterschaft mit Maik Frey (Legau), Ronny Gornik (Unterzeil), Markus Buffler (Aichstetten), Martin Kramer (Amtzell) und Werner Schreiner (Altusried); DLRG Leutkirch: Sophia Härle (Leutkirch), 1. Platz Bezirksmeisterschaften und 13. Platz Landesmeisterschaften in Biberach; FC Leutkirch mit erstmaligem Aufstieg in die Landesliga Staffel 4: Zafer Ay (Bad Wurzach), Daniel Biechele (Leutkirch), Jörg Bischoff (Leutkirch), Can Bozoglu (Leutkirch), Paul Brünz (Leutkirch), Malick Dambel (Leutkirch), Bernd Häge (Kißlegg), Ralf Häge (Leutkirch), Felix Hoffmann (Aitrach), Yilmaz Kilic (Leutkirch), Michael Koch (Leutkirch), Michael Kopf (Leutkirch), Armin Ljubijankic (Leutkirch), Maximilian Rasch (Leutkirch), Pius Rief (Leutkirch), Marvin Ringer (Leutkirch), Dennis Schwarz (Leutkirch), Matthias Stützle (Leutkirch), Nikica Vojnovie (Leutkirch), Tekin Yilmaz (Bad Wurzach), Stefan Zollikofer (Leutkirch) und Patrick Straub (Kißlegg); Pferdesportverein Leutkirch-Haid: Jeanette Riem (Gestraz), PSK Meister Breitensport und PSK-Cup Vizemeister Breitensport, Beatrice Henning (Gestraz), PSK Meister Breitensport und PSK-Cup Meister Breitensport, PSK Meister im Breitensport Junioren, Ciara Riehm (Gestraz), Katharina Michaelis (Leutkirch), PSK Meister im Breitensport Junioren, Robert Hehn (Leutkirch), PSK-Meister Vielseitigkeit und Corinna Peter (Leutkirch), 1. Platz bei den PSK-Meisterschaften in Dessau und 4. Platz bei den Württembergischen Meisterschaften; Reit- und Fahrverein Leutkirch-Diepoldshofen: Robert Pritzi (Altmannshofen), 1. Platz Oberschwäbische Meisterschaft im Zweispänner Pony, 2. Platz, Deutsche Meisterschaft im Holzrücken, Christoph Kuhn (Aichstetten), 2. Platz Oberschwäbische Meisterschaft Zweispänner Pferde, 2. Platz, Württembergische Meisterschaft Zweispänner Pferde und 1. Platz, Süddeutsche Meisterschaft Zweispänner Pferde, Joshua Pritzi (Altmannshofen), 3. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft U25 im Zweispänner Pony; Schützenverein Gebrazhofen: Carmen Reiter (Weingarten), 1. Platz Landesmeisterschaften Damen 2; Sportschützenverein Leutkirch 2005: Michael Wiedemann (Leutkirch), 1,. Rang Bezirksmeister Halle und WA Bogen im Freien und Feldbogen, 2. Rang Landesmeisterschaft in der Disziplin Feldbogenschießen, Raphael Bloß (Leutkirch), 1. Rang Bezirksmeister Feldbogen, 1. Rang, Bezirksmeister WA Bogen im Freien, Simone Krug (Leutkirch), 1. Rang Bezirksmeister WA Bogen im Freien, Richard Krug (Leutkirch), 3. Rang Landesmeister WA Bogen im Freien, Birgit Huber (Leutkirch), 1. Rang Bezirksmeisterin WA Bogen im Freien, Carlo Winterfeld (Leutkirch), 1. Bezirksmeister, 25 Meter Pistole Jugend, Michael Schulze (Leutkirch), 1. Bezirksmeister, Revolver 357MAG, Michael Klas, Thomas Nothelfer, Armin Mader, Michael Walk, Alexander Wild und Ruppert Lemke , Luftgewehr Aufstieg in die Kreisoberliga, Armin Mader, Patrick Mader, Manuela Prinz, Roland Kempter, Carlo Winterfeld, Benedikt Leuter und Peter Schmid, Luftpistole Aufstieg Kreisoberliga; Sportverein Gebrazhofen, Abteilung Taekwondo: Movswar Sulimanov (Leutkirch), 1. Platz Internationaler Creti Cup, 1. Platz Internationaler Tuttlinger Pokal und 1. Platz Internationaler Neckar Pokal, Sarah Oer (Leutkirch), 2. Platz Internationaler Tuttlinger Pokal; SV Herlazhofen, Abteilung Triathlon: Simone Walter (Leutkirch), Baden-Württembergische Vizemeisterin Sprinttriathlon, Günther Längst (Bad Wurzach), Baden-Württembergischer Meister Sprinttriathlon, Vizeweltmeister Duathlon Langdistanz und 4. Platz Meisterschaften Triathlon Mitteldistanz, Silke Ratzmann (Missen-Wilhams), Baden-Württembergische Meisterin im Sprinttriathlon, Wolfgang Brack (Leutkirch), Baden-Württembergischer Vizemeister im Sprinttriathlon; SV Herlazhofen, Abteilung Tennis: Benedikt Sgier, Bezirksmeister Tennis Herren 65; Team Hiemer: Steffen Hiemer (Leutkirch), Deutscher Meister S2 im Super-Moto; TSG Leutkirch, Abteilung Handball: Tobias Freudenthal Leutkirch, Simon Volz (Leutkirch), Noah Bauhofer (Leutkirch), Rhett Bodnar (Leutkirch), Hannes Vohrer (Leutkirch), Felix Mikolaschek (Friedrichshafen), Gianluca Rizzo (Leutkirch), Michael Zeh (Aichstetten), Fabian Scharnagel (Leutkirch), Younas Herrmann (Leutkirch), Jonas Hilsenbeck (Leutkirch), Johannes Ege (Leutkirch), Frieder King (Leutkirch und Paul Koros (Leutkirch); TSG Leutkirch, Abteilung Leichtathletik: Amira Dinler (Bad Wurzach), Matheo Erne (Bad Wurzach), Sarah Gentner (Kißlegg), Valentin Künst (Leutkirch), Linus Maier (Bad Wurzach), Sina May (Bad Wurzach), Luis Schwenk (Aichstetten), Maya Reichle (Leutkirch), Scarlett-Rose Schöllhorn (Bad Wurzach), Tinka Straubinger (Bad Wurzach), Finn Oelhaf (Leutkirch), Bezirksmeister U12 Kinderleichtathletik Liga, Timo Heiß (Leutkirch), Bezirksmeister U 18 100m/200m Sprint, Celine Laumann (Leutkirch), Bezirksmeister W13 Hochsprung, Lara Wiedemann (Leutkirch), Bezirksmeister W14 Speerwurf und Franziska Mahle (Leutkirch), Bezirksmeister W15 Hochsprung/Speer IBI Meistern/Hoch, David Vollmar (Leutkirch), Bezirksmeister Halle Männer 50 m, Matthias Rotzler (Leutkirch), 3. Platz Deutsche Meisterschaft 100 M 40; TSG Leutkirch, Abteilung Skiläuferzunft Alpin, Marvin Lang, 1. Platz Bezirksmeisterschaft Riesenslalom, Ayk Irmen (Leutkirch), SSV Mannschaft Vizemeister und SSV Vizemeister Slalom, Anna Vohrer (Leutkirch), 2. Platz Baden-Württemberg Slalom, Schwäbische Meisterin Slalom und Riesenslalom, SSV Mannschaft Vizemeisterin und Bezirksmeisterin Riesenslalom; TSG Leutkirch, Abteilung Skiläuferzunft Nordisch: TSG Leutkirch, Abteilung Skiläuferzunft Nordisch: Rosa-Lina Schneider (Leutkirch), 1. Platz Bezirksmeisterschaft U 10, Daniel Heinz (Leutkirch), 3. Platz Schwäbische Schülermeisterschaft Teamsprint, Jonas Reich (Leutkirch), 2. Platz Schülermeisterschaft U10, 3. Platz Schwäbische Schülermeisterschaft Teamsprint, Alexandra Gozebina (Altusried), 2. Platz Schwäbische Jugendmeisterschaft U16, 3. Platz SSV-Cup Gesamtwertung U16, Almut Moosmayer (Leutkirch), 3. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Damen 51, 3. Platz Schwäbische Meisterschaft Damen 51, Konstantin Gozebina (Altusried), 3. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Herren 41, 3. Platz Schwäbische Meisterschaft Herren 41, Erich Gozebina (Altusried), Baden-Württembergischer Jugendvizemeister Sprint, Schwäbischer Vizemeister Teamsprint, SSV-Cup Gesamtsieger U18, Philipp Moosmayer (Leutkirch), 1. Platz bei der Schwäbischen Schülermeisterschaft U14, 1. Platz Bezirksmeisterschaft U14 und SSV-Cup Gesamtsieger U14, Moritz Moosmayer (Leutkirch), 3. Platz Deutsche Schülermeisterschaft Staffel , 2. Platz, Deutschland-Schülercup Sprint, Baden-Württembergischer Schülervizemeister Sprint, Schwäbischer Schülermeister, Schwäbischer Schülermeister Teamsprint, Christian Völz (Isny), Schwäbischer Meister, Schwäbischer Vizemeister Team-Sprint, Annette Ammann (Leutkirch), Deutsche Seniorenmeisterin 20 KM, 1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Damen 51, 1. Platz Schwäbische Meisterschaft Damen 51 und SSV-Cup Gesamtsiegerin, Kerstin Drexler (Isny), Deutsche Seniorenvizemeisterin 20 KM, 2. Platz, Baden-Württembergische Meisterschaft Damen 51, 2. Platz Schwäbische Meisterschaft Damen 51 und 3. Platz SSV-Cup Gesamtwertung Damen; TSG Leutkirch, Abteilung Tischtennis: Jessica Biegemeier (Leutkirch) und Yvonne Krumschmid (Leutkirch), Bezirksmeisterschaft Allgäu/Bodensee U13 – Bezirksmeister im Doppel 8. (sz)