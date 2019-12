Lkw streift parkendes Auto

Beim Abbiegen hat ein 53-Jähriger am Montag gegen 17 Uhr mit seinem Lastzug ein in Leutkirch geparktes Auto erfasst. Das teilt die Polizei mit.

Laut Pressemitteilung der Polizei blieb der 53-jährige Fahrer, als er von der Memminger Straße kommend nach links in die Landhausstraße abbog, mit seinem Anhänger an einem auf der rechten Seite am Auto hängen und zog diesen aus der Parklücke heraus. Der hierbei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Ohne anzuhalten, fuhr der Lkw-Fahrer anschließend in Richtung Ottmanshofen weiter. Zwei Frauen, die den Unfall beobachteten, informierten die Polizei. Nur wenige Minuten später konnte der Mann in der Nähe des Unfallorts angetroffen werden. Wie der 53-Jährige angab, hatte er den Zusammenstoß nicht bemerkt. Nachdem er den Anhänger abgestellt hatte, machte ihn eine Autofahrerin auf den Verkehrsunfall aufmerksam. Daraufhin sei er sofort an die Unfallstelle zurückgekehrt.