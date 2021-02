Lkw-Plane aufgeschlitzt

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmorgen in der Kißlegger Straße an einem abgestellten Sattelzug die Plane aufgeschlitzt und Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht.

Entwendet wurde aus dem beladenen Sattelauflieger laut Polizeibericht nichts.

Wer im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 in Verbindung zu setzen.