Lkw-Ladung auf Autobahn ist viel zu schwer

Völlig überladen war ein Lkw, den Polizeibeamte am Freitagnachmittag auf der A 96 bei Leutkirch kontrollierten.

Der Verkehrsdienst hielt den Lastwangen gegen 14.20 Uhr an der Anschlussstelle Leutkirch-West an. Wie sich beim Wiegen des in Polen zugelassenen Lkw herausstellte, war dieser um mehr als 70 Prozent überladen. Das Wiegeergebnis ergab etwas mehr als sechs Tonnen, erlaubt waren 3,5 Tonnen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 34-jährige polnische Fahrer Fahrer musste eine Sicherheitsleistung von beinahe 500 Euro hinterlegen und das Übergewicht auf einen anderen Lkw umladen.