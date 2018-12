Bei einer Verkehrskontrolle am Montag gegen 15.30 Uhr in der Straße „Auf der Heid“ in Leutkirch haben Beamte des Verkehrskommissariats Kißlegg bei einem ausländischen Sattelzug eine Überladung um mehr als 30 Prozent festgestellt. Wie die Polizei berichtet, musste der 54-jährige Fahrer sofort eine Sicherheitsleistung von mehreren Hundert Euro bezahlen. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.