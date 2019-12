Lkw-Fahrer manipuliert Kontrollgerät

Eine Sicherheitsleistungvon mehreren Tausend Euro ist im Auftrag der Staatsanwaltschaft von einem 52-jährigen Sattelzug-Fahrer mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 40 Tonnen erhoben worden. Polizeibeamte des Verkehrskommissariats Kißlegg hatten laut Bericht am Montagvormittag auf der Autobahn 96 bei Leutkirch anlässlich einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass in dem Sattelzug über eine Wegstrecke von etwa 300 Kilometern keine Aufzeichnungen vorhanden waren und dass der Ausfall des digitalen Kontrollgerätes auf eine absichtliche technische Manipulation zurückzuführen ist. Die Manipulation an dem Kontrollgerät wurde noch am Montag durch einen Gutachter bestätigt. Gegen den 52-jährigen Tatverdächtigen mit Wohnsitz in Italien wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fälschung technischer Aufzeichnungen eingeleitet.