Lkw-Fahrer flieht nach Unfall

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer ist nach einem Unfall am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der A 96 geflohen.

Wie die Polizei mitteilt, war der 65 Jahre alte Fahrer eines Audi in Richtung Lindau auf der Überholspur unterwegs, als auf Höhe Leutkirch der Fahrer eines Lkw mit Anhänger auf seine Spur kam. Auch der 65-Jährige lenkte nach links, um einen Unfall zu verhindern, und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Der Lkw touchierte den Pkw zudem an dessen rechter Seite. Am Audi wurden beide Außenspiegel abgerissen und die linke Seite des Wagens stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro beziffert.

Der Fahrer des Lastwagens setzte indes seine Fahrt unbeeindruckt fort und ignorierte die Versuche des 65-Jährigen, den Mann bei der nächsten Möglichkeit zum Anhalten zu bewegen. Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen des Unfalls um Kontaktaufnahme unter Telefon 07563/90990.