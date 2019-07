Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall

Die Autobahnmeisterei meldete der Polizei am Dienstag einen Leitplankenschaden auf der Bundesautobahn A96 zwischen Aichstetten und Leutkirch-West an der Fahrbahn in Fahrtrichtung Lindau. Ein Zeuge sagte der Polizei, zuvor einen Lkw mit Anhänger an dieser Stelle auf dem Pannenstreifen gesehen zu haben. Dieser Anhänger wurde kurze Zeit später von Polizeibeamten auf dem Parkplatz Winterberg festgestellt. Am Anhänger befanden sich Kratzspuren auf der rechten Seite, zusätzlich hatte ein Reifen einen Platten. Das Zugfahrzeug und der Fahrer wurden bislang nicht ermittelt. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats Kißlegg dauern an.