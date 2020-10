Live-Musik im Bocksaal

Die offene Bühne von Larifari im Leutkircher Bocksaal öffnet am Samstag, 10. Oktober, wieder ihre Pforten. Neben der Hausband Feelin’ Alright treten diesmal folgende Interpreten auf: Der Australier Rick Stephens sorgt für internationales Flair. Mit ihm spielen Barbara am Kontrabass und Birgit an der Harfe. Der singende Kaminkehrer Arno Bühler begleitet seine ruhigen Lieder mit der Gitarre. Aus Lindenberg reist Peter „Pefi“ Fink an. Dazu spielt Jaques Schalekamp an Dudelsack und Flöten. Mit der einen oder anderen Überraschung ist laut Veranstaltern zu rechnen. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt frei. Wichtig: 40 Zuhörer sind zugelassen. Eine Anmeldung per E-Mail an karten@larifari-ev.de ist erforderlich.