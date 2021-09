Literatur an außergewöhnlichen Orten

Ein renommierter Schriftsteller und junge Nachwuchsautoren, Literatur für die Kleinsten und an ungewöhnlichen Orten: Bereits in der ersten Woche laden die Isnyer Literaturtage zu besonderen Erlebnissen und interessanten Begegnungen ein. Der Startschuss fällt am 27. September. Der Vorverkauf läuft bei Reservix sowie in der Isny Info im Hallgebäude.

Gleich zu Beginn der Isnyer Literaturtage darf sich das Publikum auf den vielfach ausgezeichneten Martin Mosebach freuen: Am Mittwoch, 29. September, 19.30 Uhr, liest er im Isnyer Kurhaus am Park aus seinem atmosphärischen, bildstarken Roman „Krass“.

Am 2. Oktober, 19.30 Uhr, gewähren sechs Studierende bei „Leipzig x Allgäu“ einen Einblick in aktuelle, junge Literatur. Mal zart und tastend, mal mutig und euphorisch, Prosa, Lyrik und alles dazwischen — die Isnyerin Charlotte Florack und fünf Kommilitonen am Deutschen Literaturinstitut Leipzig präsentieren ihre Texte, stellen die Freude am Text und die Vielseitigkeit ihres Schreibens in den Mittelpunkt des Abends.

Zwischen Gemüsestand und Backwaren, Blumen und Honig freut sich Charlotte Florack bereits am Donnerstag, 30. September, 9 bis 12 Uhr, auf viele Literaturfans. Im Lesezelt auf dem Isnyer Wochenmarkt gibt es wieder Wörter zum Mitnehmen, Texte to go. Sommergedicht, Alltagsbeobachtung oder Abenteuergeschichte – was immer die Kundschaft in Auftrag gibt: Geschrieben wird hier alles. Und noch ehe der Einkauf beendet ist, sind die frisch getippten Zeilen auch schon abholbereit.

Wer die Isnyer Predigerbibliothek über der Sakristei der Nikolaikirche betritt, fühlt sich direkt ins Mittelalter zurückversetzt. Am 2. Oktober geben Kurzführungen ab 13 Uhr Gelegenheit, einen Blick in die einzige, in ihrem ursprünglichen Zustand original erhaltene Stiftungsbibliothek aus dem 15. Jahrhundert zu werfen. Eine Anmeldung bei der Evangelischen Kirchengemeinde Isny ist unter der Telefonnummer 07562/2314 oder per E-Mail an gemeindebuero.isny@elkw.de erforderlich.

Schon am 28. September, 20 Uhr bringt ein filmreif-Spezial Literatur auf die Leinwand des Neuen Ringtheaters Isny. Die scharfsinnige wie beschwingte Verwechslungskomödie „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ basiert auf dem Roman „Die Alte“ von Hannelore Cayre.

Das vielseitige Kinderprogramm der Isnyer Literaturtage führt die Kleinen dann am Dienstag, 5. Oktober, 14 bis 15.30 Uhr ins Naturschutzgebiet Schächele. Annette Steybe, Sprachfachkraft im Familienzentrum St. Josef, begleitet Kinder von vier bis acht Jahren auf einem literarischen Spaziergang.

Anmeldungen nimmt das Familienzentrum bis Donnerstag, 30. September, unter Telefon 07562 / 3004 oder per E-Mail an stjosef.isny@kiga.drs.de entgegen.