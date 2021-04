Lions Clubs Leutkirch sagt Flohmarkt ab

Der Flohmarkt des Lions Clubs Leutkirch kann wie schon 2020 auch im laufenden Jahr nicht stattfinden. Die pandemiebedingt geltenden Regelungen ließen die Durchführung der auf zwei Tage geplanten Veranstaltung derzeit nicht zu, heißt es in einer Pressemitteilung des Clubs.

Seit gut zwanzig Jahren ziehe der Flohmarkt jeweils Ende Juni im Hasenheim regelmäßig zahlreiche Besucher an, so das Schreiben weiter. Der Erlös kommt dabei sozialen Projekten vorwiegend in der Region zugute. Der Lions Club freue sich aber, im nächsten Jahr wieder viele Gästen begrüßen zu dürfen.

In Vorbereitung befinde sich schon der Adventskalender – ein Projekt, das bereits im vergangenen Jahr dank breiter Unterstützung durch die regionale Wirtschaft und private Spender ein großer Erfolg war. Die komplette Auflage des Kalenders konnte verkauft werden.