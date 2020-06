Lions-Club will Leutkircher Flohmarkt durch Tombola ersetzen

Hinsichtlich der Lage an der deutsch-österreichischen Grenze blieb es bis zum Schluss unübersichtlich. Am Wochenende hatte das Innenministerium in Berlin die Grenzöffnung dort kurzerhand um einen Tag vorgezogen, damit die geplante Abschaffung der Kontrollen europaweit einheitlich läuft.

Deshalb ist die Grenze zum Beispiel zwischen Lindau und Bregenz seit der Nacht zum Montag wieder offen - und nicht erst 24 Stunden später wie in der vergangenen Woche angekündigt.