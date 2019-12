Lions Club Leutkirch spendet an Hospiz Ursula und Stiftung St. Anna

Der diesjährige Präsident des Lions Club Leutkirch, Michael Peter, und sein Schatzmeister Heiner Widmann haben jeweils 1000 Euro an Evelyn Mauch, Einrichtungsleiterin des Hospiz Ursula, und Michael Lindauer, Stiftungsvorstand von St. Anna, überreicht. Die Augen von Evelyn Mauch leuchten, als sie erzählt, was sie mit dem unverhofften zusätzlichen Betrag vorhat. Da die Krankenkassen nur 95 Prozent der Gesamtkosten übernehmen, gebe es immer einen Abmangel von fünf Prozent in der Kasse. Aber genau dafür solle das Geld nicht verwendet werden, sondern für ganz besondere Ideen. Die Räume sollen gerade jetzt an Weihnachten entsprechend dekoriert werden, Begleitkinder sollen eine Spielzeugkiste bekommen, und schon lange würde sie gerne das Projekt Aromapflege umsetzen. Michael Lindauer erzählt von vielen Kindern und Jugendlichen, die an Weihnachten nicht nach Hause können und möchte sie deshalb „verwöhnen“. Ein weiterer Wunsch sei, heilpädagogisches Reiten für traumatisierte Kinder anzubieten. Diese therapeutischen Anwendungen würden vom Jugendamt nicht übernommen. Im Sommer feierten die vier Lions-Club-Mitglieder Walter Braun, Karl-Heinz Buschle, Michael Peter und Carlo Rabufetti ihren 60. Geburtstag in Form einer Sommerparty. Die Geschenke gaben sie einem guten Zweck weiter. Der Lions-Club-Förderverein rundete den Betrag aus Einnahmen des alljährlichen Flohmarktes auf. Heiner Widmann betont, dass es ihnen sehr wichtig ist, regionale Organisationen zu unterstützen, weshalb sie nächstes Jahr vielleicht erneut ein Sommerfest planen. Das Foto zeigt (von links) Heiner Widmann, Michael Lindauer, Evelyn Mauch, Michael Peter, Robert Stützle und Carlo Rabufetti bei der Spendenübergabe. Foto: Diana Segmehl