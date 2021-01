Linksabbiegerin übersieht Gegenverkehr

Bei einem Verkehrsunfall in der Brühlstraße in Leutkirch ist am Montag kurz nach 12 Uhr Sachschaden in Höhe von 6000 Euro entstanden.

Eine 51-jährige Autofahrerin fuhr von der Memminger Straße her kommend auf dem Schleifweg bog von diesem nach links in die Brühlstraße ein. Hierbei übersah sie laut Pressemitteilung der Polizei einen 59-jährigen Autofahrer, der trotz eines Ausweichversuches die Kollision nicht mehr verhindern konnte. Die beiden Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenprall nicht verletzt.