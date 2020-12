Linke-Ortsgruppe kritisiert Lage in Schulbussen um Leutkirch

Mitglieder der Partei Die Linke in Leutkirch bemängeln in einer Pressemitteilung die auch während der Corona-Pandemie herrschende Situation in Schulbussen. „Jetzt sind die Schüler zu Hause und dadurch geschützt. Nach den Weihnachtsferien warten wieder überfüllte Busse auf sie. Wenn die Infektionszahlen in Leutkirch und der Region niedrig gehalten werden sollen, müssen wir dafür sorgen, dass auch in den Bussen Abstand gehalten werden kann“, heißt es in der Pressemitteilung.

Angaben der Partei zufolge habe die Landesregierung dieses Problem erkannt und zum Beginn des neuen Schuljahres ein Förderprogramm zur Finanzierung zusätzlicher Busse auf den Weg gebracht. Die Zusatzkosten für die Fahrzeuge und das Personal würden zu 80 Prozent vom Land übernommen werden. „Die Stadt und der Kreis müssten nun also definitiv Möglichkeiten haben, um die momentane Situation zu verbessern und unsere Schüler besser zu schützen“, schreiben die Mitglieder und fordern die Stadt Leutkirch, den Landkreis Ravensburg und das Land Baden-Württemberg dazu auf, ihre Pflicht zu erfüllen und bis zum Schulstart im Januar zusätzliche Busse in den Verkehr zu bringen.

„Intensive Gespräche mit Reisebusanbietern wären eine Option“, so ein Vorschlag der Leutkircher Ortsgruppe, die der Meinung ist, dass die Busanbindungen in der Region auch ohne Corona schon seit langer Zeit ein Sorgenkind seien. „Im ländlichen Raum ist man leider ohne Auto abgehängt, vor allem im Winter, wenn das Fahrradfahren nicht möglich ist. Jeder Bürger sollte mit dem Bus sicher von A nach B kommen. Das Land und die Kommunen müssen jetzt dringend handeln“, schließen die Mitglieder ihre Pressemitteilung.