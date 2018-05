Lieben Sie Brahms? Aber ja!

Christoph Schickedanz schätzt die gute Akustik der Festhalle, er ist ja fast schon Leutkircher Ehrenbürger. Der Professor an der Musikhochschule Hamburg (Jahrgang 1961) hat die Sommerakademie mitbegründet, hier viele Konzerte gegeben. An der Seite des Violinisten ist an diesem schönen Samstagabend der Ausnahmepianist Pavel Gililov (Jahrgang 1950). Früher ist er Professor an der Musikhochschule Köln gewesen, hat heute noch Auftritte in allen großen Konzerthäusern Europas. Ein Vorzeige-Duo also, und es wird seinem Ruf gerecht. Es gab großen Beifall in der nicht ausverkauften Festhalle – mit zwei Zu-gaben.

Der Leiter der Volkshochschule, Karl-Anton Maucher, begrüßt den „harten Kern“ der Leutkircher Musikfreunde. Um die 90 sind zum letzten Konzert der „Reihe „Leutkircher Klassik 2017/2018“ dabei. Ein langes Wochenende mit Brückentag hat manche wohl am Kommen gehindert, Bodensee statt Brahms & Co. Oder man sitzt familiär am Grill und feiert den Muttertag ein wenig vor.

Wie auch immer: Der Abend beginnt mit Mozarts Sonate B-Dur KV 454 heiter und beschwingt. Der Salzburger hat dieses Stück 1784 für die zwanzigjährige Geigerin Regina Strinasacchi aus Mantua geschrieben. Mozart war von der in Italien bereits berühmten Musikerin angetan. Dieses Stück ist durchaus auf Effekt komponiert. Schickedanz bringt die Geige zum Strahlen, streicht beherzt. Das Adagio ist verführerisch, seidener Klang, das Allegretto ein munteres Ringen zwischen den beiden. Der weißhaarige Gililov ist perfekter Partner, glänzt mit transparenten Läufen.

Ganz anders die Sonate d-moll op. 108 von Johannes Brahms aus dem Jahr 1886. Von der Volksmusik, der Zigeunerfolklore geprägt, geht es dramatisch los. Das Werk schlägt die ganz großen Bögen, mit extremen Spannungen, unruhig, gewaltig. Das Adagio erinnert an eine ferne, alte Weise, das Publikum lauscht fast atemlos dem Spiel der beiden. Die Sonate endet stürmisch, mit einem „presto agitato“. Ein grandioser Schluss. Auf zur Sonne, immer!

Cesar Franck, der große Erneuerer der Orgelmusik, hat seine Sonate A-Dur ebenfalls im Jahr 1886 komponiert, in völlig anderer Tonsprache als Brahms. Spannend, aber unzugänglicher, auch wenn dieses Werk als die bedeutendste französische Violinsonate des Fin de siècle gilt. Schwindel machende Tonverflechtungen, auch für Virtuosen eine Herausforderung, die beiden meistern dies bravourös. Leidenschaftlich, bewegt, zwischendurch auch träumerisch. Viel, viel Beifall.

Die Eigenheit des Geigers

Als erste Zugabe bringen die beiden Künstler das Scherzo aus der „FAE-Sonate“. Diese haben Albert Dietrich, Robert Schumann und Johannes Brahms 1853 gemeinsam zum Empfang des Geigers Joseph Joachim in Düsseldorf komponiert, Joachim sollte dort mit Clara Schumann konzertieren. Brahms hat das Scherzo beigesteuert. Mit Witz dreht sich das Werk um eine Eigenheit des Geigers: Joachim ist damals eingefleischter, hartnäckiger Junggeselle. „Fein, aber einsam“ – so das Motto. Er hat die schmerzhafte Trennung von Gisela von Arnim nicht verwunden. Nur am Rande: Später hat Joachim doch geheiratet, eine Opernsängerin, sich etlicher Kindlein erfreut.

Noch ein Brahms, kurz, als zweite Zugabe. In der „Thuner Sonate“ nimmt Brahms, unter anderem, eines seiner eigenen Lieder auf. „Wie Melodien zieht es mir leise durch den Sinn.“ Ein beseelter Schluss.