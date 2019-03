Lichtblick für Leutkircher AWG-Filiale – finale Entscheidung „spätestens Ende April“

Freud und Leid liegen in den Leutkircher Bahnhofsarkaden derzeit eng beieinander – während erst kürzlich die Insolvenz von Miller & Monroe bekannt wurde, gibt es nun für die direkt daneben liegende AWG-Filiale eine hoffnungsvolle Nachricht. Sie ist laut Mitteilung vorerst nicht von den angekündigten Filialschließungen betroffen. Eine finale Entscheidung, welche Filialen darüber hinaus geschlossen werden, fällt laut Veit Mathauer von der von AWG mit der Kommunikation beauftragten Agentur Symbra „bis spätestens Ende April, voraussichtlich jedoch deutlich früher“.

Bereits Ende Januar hat die deutschlandweit agierende Textilhandelskette AWG die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt (SZ berichtete). Diesen Donnerstag gab AWG in einer Mitteilung bekannt, dass zum Sanierungskonzept auch Filialschließungen gehören. Bei den aufgezählten aktuell betroffenen Filialen ist Leutkirch nicht dabei. Laut Auskunft vom Januar arbeiten in der Leutkircher Filiale acht Mitarbeiter und eine Auszubildende.

Sanierungskonzept wird umgesetzt

Die Eigenverwaltung bietet der AWG laut Mitteilung den rechtlichen Rahmen, um sich bei laufendem Geschäftsbetrieb in enger Abstimmung mit den Gläubigern neu und zukunftsfähig aufzustellen. Im Unterschied zu einem Regelinsolvenzverfahren werden die Geschicke des Unternehmens in dieser Zeit nicht vom Insolvenzverwalter, sondern weiterhin vom Unternehmen gesteuert.

Allerdings lasse sich die AWG hier professionell durch den Sanierungsexperten, Rechtsanwalt Martin Mucha von der Kanzlei Grub Brugger, unterstützen. Mucha ist laut Mitteilung Generalbevollmächtigter und steuert gemeinsam mit der Geschäftsleitung den Sanierungsprozess. Die Ausarbeitung des Sanierungskonzepts sei weit fortgeschritten und werde nunmehr sukzessive umgesetzt.

Löhne bis Ende April 2019 gesichert

„Als Teil des Restrukturierungskonzepts haben wir unter anderem alle Filialen begutachtet und auf ihre Rentabilität hin untersucht. Dabei haben wir festgestellt, dass mehrere Filialen negative Deckungsbeiträge erwirtschaften, also Verluste generieren. Dies gilt es künftig zu vermeiden, sodass die AWG leider gezwungen ist, diese Verlustbringer zu schließen“, wird Mucha zitiert. Der Geschäftsbetrieb der AWG gehe ungeachtet des eingeleiteten Schutzschirmverfahrens ohne Einschränkungen weiter. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter seien über das Insolvenzgeld bis Ende April 2019 gesichert.

Die betroffenen Filialen

Von der Schließung betroffen seien aktuell die AWG-Filialen in Bautzen (Am Gesundbrunnenring), Bischofswiesen, Bobingen, Dachau (Wettersteinring und Fraunhoferstraße), Dorfen, Eppelheim, Frankenthal, Friedrichsdorf, Gorbitz, Griesheim, Königsbrunn, Kulmbach, Ludwigsfelde, Neustadt an der Donau, Nördlingen, Oberursel, Plochingen, Rotenburg an der Fulda, Ostfildern-Scharnhausen, Schmelz, Stein, Stollberg (Innenstadt), Waldkirch, Weimar und Zwickau (Am Hammerwald). Laut Mathauer dauern die Analysen der Rentabilität der anderen Filialen der Textilhandelskette allerdings an.