Leutkricher Reiter behaupten sich in den hohen Prüfungen

Beim großen Sommerturnier des Pferdesportvereins Leutkirch-Haid sind an den Wochenenden Ende Juli und Anfang August insgesamt 1000 Starts abgehalten worden. Etwa die Hälfte der Pferd-Reiter-Paare sind dabei in einer Dressurprüfung eingeritten, die andere Hälfte hat einen Springparcours absolviert. Je Wochenende – das erste war für die Springreiter, das zweite für die Dressurreiter – sind 14 Prüfungen geritten worden. Die Springprüfungen waren dabei laut Mitteilung bunt gemischt, um möglichst vielen Reitern aus der Umgebung die Teilnahme zu ermöglichen. Angefangen von einer Stilspringprüfung Klasse E bis zur Springprüfung Klasse M* mit Stechen war einiges geboten. Die Dressurprüfungen starteten ebenfalls bei der Schwierigkeitsstufe E und reichten bis zur Dressurprüfung Klasse S* - St. Georg Spezial.

Neu war in diesem Jahr das Mannschaftsspringen als Abendveranstaltung des ersten Wochenendes. Die Reiter starteten hier in Zweierteams und das beste Gruppenergebnis wurde ermittelt.

Das Wochenende war neben der Ausrichtung des Turniers auch reiterlich für die Mitglieder des PSV Leutkirch-Haid erfolgreich: Corinna Peter konnte ihre Erfolge der Saison fortsetzen und die höchste Dressurprüfung des Turnier gemeinsam mit ihrem Pferd Royal Universe für sich entscheiden. Außerdem war sie in der Dressurpferdeprüfung Klasse A mit Midnight Lady platziert. In der Dressurprüfung Klasse L** durfte Beatrice Hennig mit DJ Twister eine Schleife entgegen nehmen – selbiges gilt für Lisa Madlener vom PSV Leutkirch-Haid, die in der Springprüfung Klasse A** mit Cleo eine Schleife entgegennahm. Nadine Hildebrand freute sich mit ihrem Pferd La Luna Blue in der Springprüfung Klasse A** ebenfalls über eine Platzierung. Romy Heiß durfte bei der Stilspringprüfung E* mit Batonik die Ehrenrunde mitreiten. Lisa Dorner behauptete sich mit Flying Diamond in der Punktespringprüfung Klasse L und erreichte den zweiten Platz.

Die Ergebnisse fast aller Wettbewerbe im Überblick:

Springprüfung Klasse A**:

Abteilung 1: 1. Julian Podiebrad (RFV Oberschwaben) mit Legolas van de Sluishoeve, 2. Laila Tokic (RFV Grumbach) mit Santa Luzia, 3. Lisa Madlener (PSV Leutkirch-Haid) mit Cleo, 6. Nadja Bracciale (RFV Leutkirch-Diepoldshofen) mit Esteban Baita

Abteilung 2: 1. Tobias Hertkorn (RV Reute) mit Balou L’espoir, 2. Sonja Lenze (RFV Altusried) mit Tequila Sunrise, 3. Mara Berndt (RFV Tettnang) mit Cembalo, 6. Leonie Michelle Amok (RFV Hauerz) mit Concito, 8. Leonie Michelle Akok (RFV Hauerz) mit Caddilac, 10. Fabian Gindele (RFV Bad Wurzach) mit Malu

Abteilung 3: 1. Stephanie Keck (RFV Füssen) mit Quax, 2. Eileen Ott (RFV Fronhofen) mit Quattro’s Girl, 3. Nadine Hildebrand (PSV Leutkirch-Haid) mit La Luna Blue, 5. Anna-Lena Mader (RFV Isny-Rohrdorf) mit Quality’s Lou

Stilspringprüfung Klasse L:

Abteilung 1: 1. Lutz Bergendahl (RFV Weiler) mit Frank White, 2. Katrin Reste (RSC Rupertshof) mit Celestino, 3. Ramona Leimgruber (RFV Bad Waldsee) mit Havanna

Abteilung 2: 1. Anne Feuersinger (RFV Schomburg-Amtzell) mit Napapijri, 2. Stephanie Keck (RFV Füssen) mit Quax, 3. Ronja Butscher (RFV Hauerz) mit Candelly, 5. Anna-Lena Mader (RFV Isny-Rohrdorf) mit Quality’s Lou, 6. Selina Sinnstein (RFV Hauerz) mit Coolino

Stilspringprüfung Klasse A*:

Abteilung 1: 1. Nadja Bracciale (RFV Leutkirch-Diepoldshofen) mit Esteban Baita, 2. Myriam Rief (RFV Zollenreute) mit Condee vom Wilhelmshof, 3. Alina Gronmayer (RFV Kißlegg) mit Chaney

Abteilung 2: 1. Fabian Gindele (RFV Bad Wurzach) mit Malu, 2. Elisa Huber (Bad Wurzach) mit Funny, 3. Julia Gindele (RFV Bad Wurzach) mit Fee, 4. Johanna Elgaß (RFV Isny-Rohrdorf) mit Uno, 7. Katharina Dobler (RFV Hauerz) mit Rotegg’s Rabea, 10. Anna Dobler (RFV Hauerz) mit Zack Zack Jumping

Stilspringprüfung Klasse E:

1. Johanna Elgaß (RFV Isny-Rohrdorf) mit Captain Chacc Blue, 2. Mia Brill (RFV Eberhardzell) mit Perlinjo, 3. Alina Gronmayer (RFV Kißlegg) mit Chaneya, 4. Romy Heiß (PSV Leutkirch-Haid) mit Ballybrit Britney, 5. Nina Beyer (RFV Wolfegg) mit Batonik, 8. Rosalie Heine (RFV Hauerz) mit Quiet please

Springpferdeprüfung Klasse A*:

Abteilung 2: 1. Florian Bothen (RFV Gestüt Bretmühle) mit Chassia Coeur, 2. Sophia Lehmgruber (RFV Bad Waldsee) mit Heathrow’s Lola, 3. Claudia Graber (RFV Kißlegg) mit Calle Blomqvist, 5. Eva Marie Müller (RFV Hauerz) mit Dominus

Punktespringprüfung Klasse L:

Abteilung 1: 1. Nikolai Bendel (RC Bergatreute) mit Chaihatchi, 2. Hannah Kibler (RFV Bad Waldsee) mit Loverboy de Lison, 3. Teresa Merk (RFV Altusried) mit Celito

Abteilung 2: 1. Alexander Wahl (RFV Oberschwaben) mit Iquigene, 2. Lisa Dorner (PSV Leutkirch-Haid) mit Flying Diamond, 3. Jochen Fimpel (RFV Kißlegg) mit Quiwi Carina

Springprüfung Klasse M* mit Stechen:

1. Anne Feuersinger (RFV Schomburg-Amtzell) mit Napaijri, 2. Sylvia Blum (RF Uttenweiler) mit Aquin, 3. Niklas Maier (RSG Öpfingen) mit Clennox

Dressurpferdeprüfung Klasse A:

1. Iris Häcker (RSZ Illertissen) mit Solero, 2. Iris Beer (RFV Dietmannsried) mit Morrelito, 3. Ciara Buck (RFV Zollenreute) mit Forrest Gump, 5. Corinna Peter (PSV Leutkirch-Haid) mit Midnight Lady

Dressurpferdeprüfung Klasse L:

1. Katharina Sieger (RFV Zollenreute) mit Feenzauber, 2. Nicole Kohler (RC Rißegg) mit Lord Franz, 3. Iris Häcker (RSZ Illertissen) mit Solero

Dressurprüfung Klasse A**:

Abteilung 1: 1. Leonie Buzengeiger (RFV Ebersbach-Musbach) mit Semino, 2. Anna Dobler (RFV Hauerz) mit Diamant, 3. Alexandra Birk (RFV Altusried) mit Be Happy

Abteilung 2: 1. Stefanie Manthey (RSG Umlachtal) mit Epomeo, 2. Juliana Ludy (RFV Herbertingen) mit Quebe de Martini, 3. Lilian Zacherl (RFV Illertissen) mit L’amour Toujours, 4. Hildegard Sattelberger (RFV Hauerz) mit Feliziano

Dressurprüfung Klasse M**:

1. Nicole Kohler (RC Rißegg) mit Sierra, 2. Marcel Wolf (RFV Bad Waldsee) mit Fabiano, 3. Nicole Kohler (RC Rißegg) mit Finessa

Dressurprüfung Klasse L* - Trense:

Abteilung 1: 1. Martina Schmitt (RFV Weiler) mit Santino, 2. Nina Waibel (Reitsportzentrum am Bussenberg) mit Semper, 3. Anna Dobler (RFV Hauerz) mit Diamant

Abteilung 2: 1. Inken Bartels (RFV Fronhofen) mit Letizia, 2. Sandra Oberhaus (RFV Altusried) mit Zaubermaus, 3. Sophia Eberle (RFC Markt Erkheim) mit Discovery BEVS

Dressurprüfung Klasse L**:

1. Lorena Wolf (RFV Wolfegg) mit Domino, 2. Helene Hehle (RFG Oberreute Ihlingshof) mit Highlight, 3. Ciara Buck (RFV Zollenreute) mit Honey, 9. Beatrice Hennig (PSV Leutkirch-Haid) mit DJ Twister

Dressurprüfung Klasse S* - St. Georg Spezial:

1. Corinna Peter (PSV Leutkirch-Haid) mit Royal Universe, 2. Marcel Wolf (RFV Bad Waldsee) mit Fabiano, 3. Louisa Reisch (RFV Bad Schussenried) mit Diego