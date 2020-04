Leutkirchs OB fordert zum Tragen von Gesichtsmasken auf

Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle ruft in einer Videobotschaft die Leutkircher dazu auf, in der Öffentlichkeit Gesichtsmasken zu tragen. So könnten andere Menschen geschützt werden.

Wichtig sei, wie das Stadtoberhaupt in der Botschaft erläutert, dass keine „Profi-Schutzmasken“ verwendet werden, weil diese im Kampf gegen das Coronavirus etwa in Krankenhäusern oder Arztpraxen gebraucht werden. Vielmehr sollten einfache Masken getragen werden, die selbst hergestellt werden könnten.

Eine Leutkircher Gruppe, die derzeit solche Masken produziert, sei die Magita-Kinderhilfe mit einem Team aus Näherinnen, die zu Hause tätig sind. Als Alternative könne auch ein Multifunktionstuch als Barriere dienen, heißt es in der Videobotschaft aus dem Leutkircher Rathaus.

Das Tragen einer solchen Maske sei eine zusätzliche Maßnahme zu den bestehenden Sicherheitsregeln. Weiterhin sollten Kontakte zu anderen Menschen auf ein Minimum reduziert werden, Hände häufig und richtig gewaschen und die Regeln beim Niesen und Husten eingehalten werden.

Auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) finden sich zum Mund-Nasen-Schutz auch folgende Informationen: Wenn sich eine an einer akuten respiratorischen Infektion erkrankte Person im öffentlichen Raum bewegen muss, kann das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) oder einer alternativen, gegebenenfalls textilen Barriere im Sinne eines MNS durch diese Person sinnvoll sein, um das Risiko einer Ansteckung anderer Personen durch die größtmögliche Zurückhaltung von Tröpfchen, welche beim Husten oder Niesen entstehen, zu verringern.

Der Mund-Nasen-Schutz dient so vor allem dem Schutz der Mitmenschen. Für die optimale Wirksamkeit ist es laut RKI wichtig, dass ein Mund-Nasen-Schutz korrekt sitzt, das heißt eng anliegend getragen und bei Durchfeuchtung gewechselt wird.

Während dess Tragens sollten keine, auch keine unbewussten, Manipulationen daran vorgenommen werden. Auf keinen Fall sollte das Tragen eines MNS oder einer anderen Form der Barriere dazu führen, dass Abstandsregeln nicht mehr eingehalten oder die Händehygiene nicht mehr umgesetzt wird.