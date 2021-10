Leutkirchs Handballer verlieren erstmals

Nach zwei Siegen und einem Unentschieden haben die Handballer der TSG Leutkirch in der Bezirksklasse zum ersten Mal verloren. Bei TS Dornbirn unterlagen die Allgäuer mit 28:35 (13:18). Für die Vorarlberger war es nach drei Niederlagen zum Saisonstart der erste Erfolg.

Nach einer sehr starken Leistung in ihrem letzten Spiel gegen den TSV Lindau (34:33-Auswärtssieg) fuhren die Leutkircher mit dem Ziel nach Österreich, auch dort zwei Punkte zu holen. Doch den Allgäuern fehlte laut Mitteilung der „richtige mentale Einstieg in das Spiel gegen TS Dornbirn“. Zu Beginn waren beide Mannschaften gleichauf, dann bauten sich jedoch die Dornbirner durch ein schnelles Spiel Stück für Stück einen Abstand auf. Dornbirn nutzte die Lücken, die die Leutkircher Abwehr bot. Dazu ließen die Gäste viele Chancen aus und leisteten sich zahlreiche Fehlpässe.

Den Rückstand konnte die TSG daher bis zur Pause nicht mehr aufholen – mit 13:18 aus Sicht der Leutkircher ging es in die Kabinen. „Dort sollte sich die Mannschaft ihre Stärken durch den Kopf gehen lassen und sich den letzten Sieg gegen Lindau in Gedanken rufen“, heißt es in der Mitteilung.

Mit neuer Energie und durchaus siegessicher ging die Mannschaft der TSG wieder zurück aufs Feld. Da sie allerdings seit Langem unter extremem Harzentzug im Training leiden, leisteten sich die Leutkircher auch in der zweiten Halbzeit zu viele Fehlpässe, die von Dornbirn regelmäßig durch Tempogegenstöße in Tore umgewandelt wurden. Zudem brauchten die Leutkircher zu lange, um den Rückraum der Dornbirner unter Kontrolle zu bringen und die Lücken in der Abwehr zu schließen. Zwischendurch kassierten die Allgäuer ein Gegentor nach dem anderen. Die Dornbirner setzten sich immer weiter von den Leutkirchern ab und gewannen letztlich souverän und verdient mit 35:28.

Am Samstag. 23. Oktober (20 Uhr) bestreiten die Leutkircher ihr nächstes Heimspiel in der Seehaushalle gegen den TSV Blaustein II. Diese Mannschaft liegt aktuell auf Platz zwei und hat bislang dreimal knapp gewonnen und ein Unentschieden geholt. Die Leutkircher wollen sich in der Trainingswoche nicht lange mit der Niederlage in Dornbirn befassen, sondern zuversichtlich ins nächste Spiel starten.