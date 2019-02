Leutkirchs Handballer sind zu Hause auf Punktejagd

Die erste Mannschaft der TSG Leutkirch darf am Samstag erstmals in diesem Jahr vor eigenem Publikum ran. Um 20 Uhr empfangen die Handballer in der Bezirksliga die HSG Friedrichshafen/Fischbach. Zuvor spielen die Leutkircher Frauen und die Herren II. Alle Begegnungen finden entgegen der ursprünglichen Ansetzung in der Sporthalle beim Gymnasium statt.

Nachdem die Mannschaft von Trainer Manfred Folter am vergangenen Sonntag in der Bezirksliga ohne Zählbares aus Bad Saulgau heimgekommen war, soll es am Samstag wieder die Heimstärke sein, die die Allgäuer zum Erfolg führen soll. Zehn der aktuell elf Punkte haben die Leutkircher zu Hause geholt. „Schade, dass es auswärts oftmals nicht so läuft wie daheim, wir werden daher versuchen, unsere Heimstärke zu bewahren“, sagt Leutkirchs Trainer, der aber zugleich vor den Gästen warnt. Friedrichshafen hat sich nach leichten Startschwierigkeiten gefangen und gehört aktuell zu den spielstärksten Teams der Bezirksliga.

Mit erst fünf Niederlagen haben die Gäste vom Bodensee sogar noch Tuchfühlung nach ganz oben. Und diese wollen sie sicherlich nicht verlieren. Keine guten Erinnerungen haben die Leutkircher ans Hinspiel, als man die wohl bisher schlechteste Saisonleistung zeigte und sang- und klanglos unterging. „Wir haben das Zeug dazu, auch diesen Gegner zu schlagen, allerdings dürfen wir uns keine solchen Konzentrationslücken erlauben wie letzten Sonntag“, sagt der Trainer. Los geht die Partie am Samstag um 20 Uhr in der Sporthalle beim Gymnasium.

Dort empfangen um 18 Uhr die Leutkircher Spielerinnen in der Kreisliga den TSB Ravensburg mit ihrem Trainer Heino Stieger. Die Gäste gehen aufgrund der aktuellen Ergebnisse als Favorit in die Begegnung, doch auch die Allgäuerinnen haben vor eigenem Publikum schon des Öfteren einem auf dem Papier stärkeren Gegner Paroli bieten können.

Um 16.10 Uhr spielen die Herren II der TSG gegen die HSG Langenargen/Tettnang III. Die TSG-Jungs um Betreuer Thomas Hepke wollen an die zuletzt passablen Leistungen anknüpfen und wenn möglich auch mal wieder zwei Punkte einfahren.