Leutkirchs Handballer gewinnen in Vöhringen

Nach dem das Heimspiel gegen den TSV Blaustein II coronabedingt ausgefallen ist, starteten die Handballer der TSG Leutkirch nach einer einwöchigen Zwangspause wieder auswärts beim SC Vöhringen II. Lange lagen die Leutkircher in der Bezirksklasse zurück, am Ende durften die Allgäuer aber jubeln.

Die Saison verlief für die Gastgeber bislang nicht zufriedenstellend – nach fünf Spieltagen hatten die Handballer aus Vöhringen lediglich zwei Punkte gesammelt. Die TSG Leutkirch positionierte sich nach vier Spieltagen mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage wesentlich besser in der Tabelle. Da die vergangenen Begegnungen in der Vöhringer Sporthalle hart umkämpft waren, versprach auch diese Partie wieder ein spannendes Handballspiel zu werden. Und so kam es auch.

Die junge Leutkircher Mannschaft startete gut ins Spiel. Bis zur 22. Minute ging es hin und her (10:10). Ein zweiminütiges Unterzahlspiel, zu leicht verspielte Bälle im Angriff sowie größere Lücken in der Abwehr nutzten die Vöhringer dann aber souverän aus und gingen in der 26. Minute mit vier Toren in Führung. Zur Pause hieß es 15:11 für die Gastgeber.

In der zweiten Halbzeit zeigte die TSG eine konsequentere Abwehrarbeit. Nach nicht einmal fünf Minuten stand es nur noch 14:15. In der 40. Minute glich Leutkirch zum 17:17 aus. Eine erneute Zeitstrafe der Gäste nutzten die Vöhringen aber aus und bauten den Vorsprung auf 22:18 aus (45.). Trotz Roter Karten gegen Marian Dragoi und Johannes Bauhofer gab die TSG nicht auf und kämpfte sich wieder heran. In der 59. Minute traf Steffen Volz zum 25:25. Mit einer Energieleistung in der Abwehr ließ Leutkirch den Vöhringer keine Chance, sich eine gute Tormöglichkeit zu erarbeiten und so wechselte nach einem Fehlwurf der Vöhringer der Ballbesitz wieder zur TSG.

15 Sekunden Restzeit reichten den Leutkirchern, um Michael Gantner freizuspielen, der beim Torwurf gefoult wurde. Drei Sekunden vor Schluss gab es einen Siebenmeter – die Leutkircher hatten die Entscheidung in eigener Hand. Stefan Peterfaj verwandelte den Strafwurf, was der TSG Leutkirch den Auswärtssieg mit dem Endergebnis von 26:25 sicherte.

Am kommenden Wochenende steht das Heimspiel gegen die dritte Mannschaft der MTG Wangen an. Das Derby wird Samstag um 20 Uhr in der Sporthalle am Seelhausweg angepfiffen.