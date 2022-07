Leutkircherin Maxima Jaax ist in Europa die Zweitbeste

Mountainbikerin Maxima Jaax von der TSG Leutkirch ist in der U17 erneut Vize-Europameisterin im Downhill geworden. Die europäischen Titelkämpfe im MTB-Downhill fanden im slowenischen Maribor statt. Neben Maxima Jaax standen in Luis Maax sowie Maximilian Krauß zwei weitere Radsportler der TSG Leutkirch bei diesem großen Event am Start.

Die Strecke in Maribor gilt laut Mitteilung als eine der härtesten im Kalender der europäischen Downhillrennen. Bereits die Trainings verlangten von den aus sämtlichen europäischen Ländern angereisten Rennfahrern, darunter etliche National- und Profiteams, einiges ab. Die ganze Woche hindurch kam es immer wieder zu heftigen Regenschauern, die in Verbindung mit dem slowenischen Lehmboden für extrem rutschige Wurzelfelder sorgten. Auch das berüchtigte Steinfeld war dadurch noch anspruchsvoller als in den Jahren zuvor. Bereits an den Trainingstagen kam es daher zu etlichen Stürzen.

Für einen Leutkircher lief es überhaupt nicht gut in Maribor: Luis Jaax, der zuvor mit dem siebten Platz als bester europäischer Mountainbiker in der U19 beim Crankworx Innsbruck für erhebliches Aufsehen sorgte, zog sich im Training bei der EM einen Bänderriss zu und fällt damit in den kommenden Wochen aus.

Die 14-jährige Maxima Jaax fuhr beim Qualifikationslauf für die Startreihenfolge der EM als eine der Jüngsten in ihrer stark besetzten Klasse, Girls U17, mit einem kämpferischen Lauf die schnellste Zeit. Maximilian Krauß qualifizierte sich mit seiner auf Sicherheit ausgelegten Fahrt ebenfalls für den EM-Lauf.

Am Renntag hatte Maxima Jaax beim Aufwärmtraining einen heftigen Sturz, weshalb sie das Rennen laut Mitteilung der TSG Leutkirch etwas verhaltener anging. Obwohl sie ihrer Meinung nach eine nicht optimale Fahrt zeigte, gewann Jaax in 4:02,16 Minuten erneut den Titel der Vize-Europameisterin. Neue Titelträgerin in der U17 wurde die Französin Emy Grandouiller (3:59,88 Minuten).

Für Maximilian Krauss lief es bei den Junioren im Rennen viel besser als in den Trainings zuvor. Er erkämpfte sich mit seiner starken Fahrt bei all der internationalen Konkurrenz den 24. Platz. Für den Leutkircher steht als nächstes der Start beim Weltcup in der Schweiz auf dem Plan. Luis Jaax arbeitet auf sein Comeback beim Crankworx im kanadischen Whistler hin, an dem auch Maxima Jaax im Anschluss an die deutsche Meisterschaft teilnehmen wird.