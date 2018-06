Leutkircherin Lena Stoffel ist zu Gast im Aktuellen Sportstudio

Reha statt Piste. Für die 27-jährige Leutkircherin Lena Stoffel sind die zurückliegenden Monate äußerst unerfreulich gewesen. Bei einem Slopestyle-Rennen im März, den European Freeski Open im schweizerischen Laax, stürzte sie. Die Diagnose: Kreuzband und Innenband im linken Knie kaputt, der Außenmeniskus gerissen.

Seitdem wartet Lena Stoffel auf ihr Comeback. Nachdem im vergangenen Juni eine zweite Operation nötig geworden war, kämpfte sie sich in der Reha in Richtung Comeback. „Das war hart und für den Kopf nicht so einfach.“ Mittlerweile sieht der Freeskiing-Profi aber Licht am Ende des Tunnels. „Ich bin noch nicht hundertprozentig fit, aber ich trainiere schon wieder“, erzählt die 27-Jährige und hofft auf den März. „Anfang des Monats sind die Austrian Open am Kitzsteinhorn, Mitte März die European-X-Games in Tignes und Ende des Monats die Nine Queens im Kaunertal. Da will ich dabei sein.“

Überstürzen wird die Leutkircherin, die seit Jahren ihren Lebensmittelpunkt in Innsbruck hat, aber nichts. „Ich lasse das auf mich zukommen und werde nur starten, wenn ich wirklich vollkommen fit bin.“

Ihr großer Traum ist nämlich die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi (Russland). Denn Slopestyle wird olympisch. „Noch gibt es in Deutschland keine Nationalmannschaft, aber die Gespräch mit dem Skiverband laufen. Im Laufe der kommenden Monate wird sich herauskristallisieren, wie es weitergeht.“

Ein wenig Sorge hat die Lena Stoffel, dass ihre „junge freie Sportart“ durch die Strukturen der nationalen und internationalen Verbände in ein enges Korsett gesteckt wird. Schon seit einigen Jahren bemerkt sie, dass es immer professioneller zugeht. „Bei den jüngsten X-Games kamen viele Sportler schon mit Trainern und Servicemännern.“ Sie selbst ist auch Profi, seit sie 2008 ihren Bachelor in Gesundheits- und Leistungssport an der Universität in Innsbruck gemacht hat, und wird von der Agentur Meet Success in München betreut.

Über diese Entwicklung und ihren eigenen Werdegang zur „Grande Dame des Freeskiing“, wie sie mittlerweile in der Szene genannt wird, wird es sicherlich auch am kommenden Samstag, 7. Januar, gehen, wenn sich Lena Stoffel im Aktuellen Sportstudio des ZDF mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein unterhält. Gemeinsam mit ihrem Freeskiing-Kollegen Benedikt Mayr – Deutschlands bester Freeskier - ist sie vor einigen Wochen eingeladen worden. „Ein bisschen nervös bin schon“, sagt Lena Stoffel, die allerdings als Generalprobe am 26. Dezember einen Liveauftritt beim Bezahlsender Sky-Sport hatte. „Wir mussten dem ZDF im Vorfeld Videomaterial der vergangenen zwei Jahre schicken und werden zuvor auch über das Grundgerüst des Gesprächs informiert“, erzählt die Leutkircherin von ihrem ersten Blick hinter die Fernsehkulissen.

Den Auftritt vor einem großen Fernsehpublikum wollen sie und Benedikt Mayr natürlich nutzen, um für ihre Sportart die Werbetrommel zu rühren. „Noch sind wir ja leider nicht so in den Mainstream-Medien angekommen“, sagt sie bedauernd. „Dass wir nun vielen Zuschauern zeigen können, wie schön unsere Sportart ist, ist gut für unseren Sport.“

Viele Leutkircher und Wangener werden am Samstag sicherlich auch mit großem Interesse Lena Stoffel Sportstudio-Auftritt verfolgen. Ihre Eltern wohnen noch in Leutkirch, wo Lena Stoffel die Schule bis zum Ablegen des Abiturs am Wirtschaftsgymnasium in Wangen besuchte.