Leutkircherin Lea Waldhoff ist deutsche U19-Meisterin

Großer Erfolg für Lea Waldhoff von der TSG Leutkirch. Die Radsportlerin ist in Frankfurt an der Oder deutsche U19-Meisterin im Omnium geworden.

Kurz vor dem Jahreswechsel fanden in Frankfurt an der Oder die deutschen Bahnradmeisterschaften statt. Am Start beim Omnium der Juniorinnen war auch Lea Waldhoff von der TSG Leutkirch. Nach dem Vorlauf wurde mit einer optimierten Radübersetzung in das Scratchrennen gestartet. Dort holte sich die Leutkircherin den Sieg und lag damit schon vor dem Punktefahren am folgenden Tag auf Rang eins der Gesamtwertung.

Doch die Konkurrenz machte es Waldhoff laut Mitteilung nicht einfach. Olivia Schoppe (RSV AC Leipzig) machte nach und nach Boden gut. Die Leipzigerin hatte sogar die Möglichkeit, an Waldhoff vorbeizuziehen. Dafür hätte Schoppe in der doppelt zählenden Schlusswertung mindestens Dritte werden müssen, Waldhoff hätte nicht punkten dürfen. Schoppe griff auch mit weiteren Fahrerinnen fünf Runden vor Schluss an, aber in der Schlussrunde verließen sie und ihre Mitstreiterinnen die Kräfte.

Waldhoff gewann im letzten Wertungssprint noch mal vier Punkte dazu, verteidigte dadurch ihre Führung und gewann mit 125 Punkten vor Schoppe mit 117 Zählern. Dritte wurde Lana Eberle (RSV Edelweiß Oberhausen) mit 105 Punkten.