Leutkircher Wolfgang Dorsch veröffentlicht einen Krimi

Von Schwäbische Zeitung

Ein 34-jähriger Peugeot-Fahrer ist am Donnerstagnachmittag tödlich verunglückt.

Gegen 14.55 Uhr war der Mann laut Angaben der Polizei auf der Landesstraße von Aulfingen in Richtung Kirchen-Hausen fahrend in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgeraten. Wie die Polizei mitteilt, stellte sich das Auto an einem Straßengraben auf und überschlug sich anschließend.

Der nicht angeschnallte Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.